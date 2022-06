JAKARTA – Desta Mahendra latihan band bareng dengan Duta dan personel Sheila on 7. Apakah Desta akan jadi pengganti Brian Kresno Putro drummer Sheila On 7?

Seperti diketahui, Brian Kresno Putro drummer Sheila On 7 sudah tidak bergabung lagi dengan Sheila On 7 sejak April 2022.





Dalam unggahan video di Twitter @desta80s, terlihat Desta mengajak Duta dan personil Sheila On 7 untuk memulai latihan.

“Kapan kita mulai latihan?” kata Desta Mahendra di Twitter.

Duta menjawab akan mulai latihan dengan 30 lagu, Namun Desta menyarankan untuk latihan 15 lagu Sheila On 7 yang sudah dihafalnya, terlebih dahulu.

“Kita mulai dengan 15 lagu hits yang saya sudah hapal di luar kepala,” tulisnya.

Dia masih harus beradaptasi, berbeda dengan rekan lainnya yang sudah terbiasa latihan dengan banyak lagu. Dia mengatakan akan melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan.

“I'll do my best. Yuk kita mulai new journey ini! Semangat!!,” tulisnya.

Tweet itu pun ramai dibalas netizen. Mereka tidak percaya Desta akan menjadi Drummer Sheila On 7. “beneran nih?” tulis @setyorahmawan “Ahh, bohong nih bohonggggg,” tulis @DenyWNuraini Namun banyak juga netizen yang mendukung Desta masuk Sheila On 7. Mereka tidak sabar menunggu penampilan tersebut. “Wah pecah sih inii,” tulis @Boimbarlyo “Wiiii ditunggu yaaa om om akuuu,” tulis @Silogophile