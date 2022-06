JAKARTA - Zaskia Sungkar membagikan kabar kurang menyenangkan. Kabar tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Ia mengunggah sebuah video di mana tengah berbaring di ranjang rumah sakit pada Selasa (7/6/2022).

Tidak sendirian, Zaskia Sungkar ditemani dengan sang putra Ukkasya Muhammad Syahki.

Rupanya ia dilarikan ke rumah sakit karena penyakit maag yang diidapnya kambuh.

"Terakhir maag kambuh parah banget nget nget sampe harus disuntik itu pas hamil," tulis Zaskia Sungkar di kolom caption, dikutip pada Rabu (8/6/2022).

Meski kembali harus merasakan sakit maag, namun ia tetap bersyukur lantaran kini ia ditemani sang buah hati.

"Sekarang ditemani bolu Masya Allah," sambung Zaskia Sungkar.

Sementara di video, kakak artis Shireen Sungkar itu meminta sang putra untuk mengelus-elus sang ibu yang tengah kesakitan.

"Sayang mami. Mami Sakit nih Ukkasya. Doain mami sehat yah, makasih," ujar Zaskia Sungkar dalam video.

Reaksi Ukkasya pun bikin haru, lantaran ia langsung mendekatkan kepalanya ke kepala sang ibu.

Unggahan itu pun langsung banjir komentar dari netizen dan rekan artis. Mereka berbondong-bondong mendoakan kesembuhan Zaskia Sungkar.

"Cepat sembuh ya Kia," kata Maia Estianty.

"Cepat sembuh mama Ukkas," timpal Iis Dahlia. "Get well soon," sahut Venna Melinda.