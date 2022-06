JAKARTA - Adinda Azani akhirnya resmi menikah dengan kekasihnya, Armand Zachary pada hari Minggu, 26 Juni 2022. Sudah bersahabat sejak lama, Armand memberikan maskawin yang spesial untuk Adinda, yaitu uang tunai sebesar 6.556 Euro, logam mulia seberat 24,2 gram dan seperangkat alat shalat.

Hal tersebut diketahui dari momen ijab kabul dalam acara akad nikah mereka yang diabadikan dan dibagikan di siaran langsung kanal YouTube Zani & Zach.

“Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan anak kandung saya yang bernama Adinda Rizki Aprilia Azani dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 6.556 euro serta logam mulia seberat 24,22 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai,” kata ayah Adinda Azani, Ade Suryadi, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Zani & Zach, Minggu (26/6/2022).

Ucapan tersebut langsung dibalas Armand dengan ijab kabul yang dikatakan dengan lugas dalam satu tarikan napas.

“Saya terima nikahnya Adinda Rizki Aprilia Azani binti Ade Suryadi dengan maskawin tersebut dibayar tunai,” kata Armand.

Setelah prosesi ijab kabul selesai, Adinda Azani pun tampak tersenyum bahagia. Senyumnya dan Armand tampak tak lepas dari wajah mereka yang berseri-seri. Bintang film Rompis ini juga tampak tersenyum ketika mencium tangan sang suami.

Sebagai informasi, Adinda Azani dan Armand Zachary sudah membina hubungan asmara sebelum menikah. Diketahui sebelum membina hubungan asmara, mereka sudah sahabat sejak 14 tahun yang lalu.

"Lucky I’m in love with my best friend. Teman kecil dari masih bau matahari belum jadi apa-apa, dari 14 tahun yang lalu pas gue baru pindah di komplek yang kita tinggalkan sekarang, diajakin acara 17-an sama anak-anak komplek dan disitu pertama kalinya gue ketemu Armand, first impression gue liat dia orangnya cuek ga banyak ngomong tapi selalu bisa diandelin,” kata Adinda Azani di Instagramnya, beberapa waktu silam.