BEIJING - Luhan, mantan personel EXO, dikabarkan sudah menikah dengan Guan Xiaotong secara hukum. Mereka memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan setelah 5 tahun berpacaran.

Mengutip ET Today, Senin (7/11/2022), Luhan dan Guan rencananya baru akan menggelar resepsi pernikahan mereka pada 2023. Resepsi terpaksa ditunda mengingat angka COVID-19 kembali naik di China.

Pasangan ini memutuskan menikah setelah ayah Guan Xiaotong meminta putrinya menikah sebelum berusia 25 tahun. Kebetulan, aktris dan penyanyi asal China itu berusia 25 tahun pada 17 September silam.

Tak hanya itu, Luhan juga membeli sebuah rumah mewah di Beijing, China, untuk mereka tempati setelah menikah dan memberikan hadiah pernikahan senilai total USD13 juta atau setara dengan Rp203,6 miliar.

Luhan mendulang popularitas ketika debut bersama EXO, pada 2012. Sekitar 2 tahun kemudian, dia kembali ke China dan menggugat SM Entertainment untuk membatalkan kontraknya.

Meski harus membangun ulang kariernya, namun idol 32 tahun tersebut cukup populer di kampung halamannya. Sementara Guan Xiaotong debut sebagai aktris pada 2003. Dia terkenal lewat perannya dalam drama To Be A Better Man, pada 2016.*

