SEOUL - Jelang berakhirnya drama The Uncanny Counter, Jo Byung Gyu tampaknya mulai mempertimbangkan proyek baru. Dia mendapat tawaran untuk membintangi drama saeguk berjudul Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi.

HB Entertainment selaku agensi sang aktor mengungkapkan, saat ini Jo Byung Gyu tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Soompi melaporkan, drama tersebut berkisah tentang petugas rahasia Kerajaan Joseon yang bertugas mengungkap korupsi para pejabat.

Apabila Jo Byung Gyu menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai Ra Yi Eon (Ryan). Karakter ini digambarkan sebagai petugas rahasia kerajaan termuda yang menempati peringkat pertama dalam ujian negara.

Dia memiliki penampilan fisik yang gagah dengan mata yang lesu. Sayangnya, dia tak memiliki tujuan apapun untuk masa depannya.

Drama Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi akan digarap oleh sutradara Yoo Jong Sun dan penulis skenario Lee Jae Yoon. Proses produksi akan dimulai setelah lineup drama terpenuhi, dan direncanakan tayang pada semester II-2021.*

