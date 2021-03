SEOUL - Sekuel The Penthouse membuktikan diri sebagai series drama paling ditunggu saat ini. Episode pertama The Penthouse 2 yang tayang pada Jumat, 19 Februari 2021 langsung mendapat rating fantastis.

Baca Juga:

- Jelang Tayang, Episode 1 The Penthouse 2 Dikategorikan Konten Dewasa

- Uhm Ki Joon semakin Menggila di The Penthouse 2

Mengutip Soompi, Sabtu (20/2/2021), Nielsen Korea mencatat episode pertama The Penthouse 2 membukukan rating 16,7 dan 19,1 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dari rating episode pertama The Penthouse season sebelumnya. Saat dulu tayang, episode perdana mendapat 6,7; 9,2 dan 9,1 persen.

Sementara itu, drama lain yang juga menayangkan episode perdana bersama dengan The Penthouse 2, yakni Beyond Evil tampil tak mengecewakan. Drama JTBC itu meraih rating 4,5 persen. Rating Beyond Evil ini lebih baik daripada drama sebelumnya, Hush.

(LID)