SEOUL - Shin Hye Sun tampaknya akan sangat sibuk pada Semester II-2023. Setelah drama barunya, See You in My 19th Life tayang, dia mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama romantis JTBC, Welcome to Samdalri.

Aktris 33 tahun itu akan beradu akting dengan Ji Chang Wook yang akan berperan sebagai Jo Yong Pil, pria Jeju yang kehilangan ibunya saat menyelam akibat kesalahan ramalan cuaca.

Pengalaman traumatik masa kecilnya itu membuat Jo Yong Pil ingin menjadi peramal cuaca untuk melindungi orang tua di kampung halamannya. Namun keinginan tersebut justru membuat dia terkesan keras kepala.

Sementara itu, Shin Hye Sun akan berperan sebagai Jo Sam Dal, teman masa kecil Jo Yong Pil. Berbeda dari sahabatnya, Sam Dal membuat keputusan besar dengan pindah ke Seoul dan mengganti namanya menjadi Jo Eun Hye.

Dia kemudian memulai kariernya di industri fashion dan menjadi salah satu yang terbaik di bidangnya. Ketika kariernya hancur, Sam Dal memutuskan kembali ke kampung halamannya di Pulau Jeju.

Sempat putus komunikasi, Jo Sam Dal dan Jo Yong Pil tidak menemukan kesulitan untuk kembali dekat seperti saat mereka masih kecil. Drama Welcome to Samdalri dijadwalkan untuk tayang di Semester II-2023.*

(SIS)

