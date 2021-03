JAKARTA - Ernest Prakasa menjadi salah satu figur publik yang memberikan dukungannya pada Raffi Ahmad sebagai penerima vaksin Sinovac pertama bersama Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021.

Aktor Cek Toko Sebelah itu menilai, Raffi Ahmad memiliki pengaruh besar untuk meyakinkan masyarakat menjalani vaksin. “Saya mendukung Raffi Ahmad divaksinasi duluan. Pemerintah butuh meyakinkan masyarakat untuk mau segera divaksin. It’s a good move," ujarnya lewat Twitter, pada 13 Januari 2021.

Namun pada Rabu malam, suami Meira Anastasia itu justru mengungkapkan penyesalannya sudah sempat mengagung-agungkan sosok Raffi. Apalagi setelah sang presenter terciduk menghadiri acara tanpa penerapan protokol kesehatan.

"Ah elah," katanya menanggapi kicauan akun @kopiganja yang membagikan cuplikan layar Insta Story selebgram Anya Geraldine. Dalam foto itu, Raffi dan Nagita Slavina berpose tanpa masker dengan Anya Geraldine, Sean Gelael, dan Gading Marten.

Tak sampai di situ, pria 38 tahun itu bahkan tak segan mengakui bahwa dirinya seperti mempermalukan diri sendiri di hadapan publik. Dia menilai, aksi Raffi berkerumun tanpa masker dianggap sangat keterlaluan.

"Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang dia dapatkan,” tutur Ernest Prakasa menutup unggahannya tersebut.*

