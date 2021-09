NEW YORK – Novak Djokovic meyakini bisa keluar sebagai juara pertama Amerika Serikat (AS) Terbuka 2021 atau US Open 2021. Petenis asal Serbia itu mengatakan bahwa fisiknya hebat, namun ada masalah mental yang harus dihadapinya pada turnamen ini.

Petenis nomor satu dunia itu berhasil mengalahkan Tallon Griekspoor pada babak kedua AS Terbuka 2021. Dia mengalahkan petenis asal Belanda tersebut dengan skor 6-2, 6-3 dan 6-2, Jumat (3/9/2021).

Seperti yang diketahui, Djokovic telah menyabet tiga gelar Grand Slam tahun ini pada Australia Terbua, Prancis Terbuka dan Wimbledon. Dia hanya perlu memenangkan AS terbuka jika ingin menyapu bersih turnamen tenis paling bergengsi di dunia itu.

Baca juga: Hasil US Open 2021: Novak Djokovic Melaju ke Babak Ketiga Usai Menang Mudah atas Tallon Griekspoor

Namun, Djokovic mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapinya pada turnamen kali ini adalah dari sisi mental. Menurutnya, dia lebih unggul secara fisik dibandingkan para petenis unggulan teratas.

Baca juga: Main 4 Set di Babak Pertama US Open 2021, Djokovic: Bukan Penampilan Terbaik Saya!

“(Kesulitannya) Mungkin lebih ke mental dan emosional. Secara fisik, saya merasa hebat. Saya bisa pergi bertanding beberapa jam setiap hari,” kata Djokovic dilansir dari Tennishead, Jumat (3/9/2021).

“Saya tidak keberatan berada di lapangan untuk waktu yang lama. Sebenarnya, semakin lama pertandingan berjalan, saya merasa saya memiliki lebih banyak peluang untuk menang melawan siapa pun di peringkat lima teratas dunia,” imbuhnya. “Jadi ini benar-benar lebih tentang menangani semua yang terjadi di luar lapangan, semua harapan. Tetapi seperti yang saya katakan, saya mencoba untuk menang momen demi momen dan benar-benar bertahan di saat ini, serta mendapatkan hasil maksimal darinya,” tutur pria berkebangsaan Serbia itu. Selanjutnya, Djokovic akan bertemu dengan petenis asal Jepang, Kei Nishikori, pada babak ketiga AS Terbuka 2021. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat, (3/9/2021) waktu New York.