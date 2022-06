JAKARTA - Petinju asal Indonesia, Daud Yordan janji akan tampil habis-habisan saat melawan Panya Uthok (Thailand). Daud pun percaya diri bisa membuat Panya kalah KO lantaran ia yakin dukungan langsung dari masyarakat Indonesia akan membantunya untuk tampil baik.

Duel antara Daud kontra Panya akan digelar di Balai Sarbini pada Jumat 1 Juli 2022 malam WIB. Duel tersebut sangat penting karena Cino -sapaan Daud- bakal mempertahankan gelar WBC Asia Boxing Council Silver Super Lightweight miliknya.

Meskipun Panya memiliki pengalaman yang bagus dibanding dirinya, Cino tetap optimis. Dengan tegas Daud mengatakan bahwa dia akan menang KO atas lawannya itu.

"Panya adalah eks juara dunia, karier dia lebih bagus dari saya. Akan tetapi saya optimis dengan dukungan masyarakat Indonesia, besok saya akan KO kan dia," ucap Daud dalam konferensi pers, Kamis (30/6/2022).

Lebih lanjut, Daud tak bisa sesumbar butuh berapa ronde untuk bekuk Panya. Namun dia harap bisa memenangi duel tersebut secepat mungkin.

"Untuk berapa rondenya, itu tergantung. Kalo bisa cepat, karena itu yang kita cari," jelasnya.

Jika menilik profil petinju Thailand itu, memang dia punya segudang pengalaman di dunia tinju. Sejauh ini, Panya sudah meraih 54 kemenangan dengan 36 kemenangan KO/TKO, dan sudah merasakan 10 kali kalah KO. Selain itu dia juga pernah menjadi juara dunua WBO di kelasnya.

Kendati begitu, Daud punya sejarah bagus selama berhadapan dengan petinju asal Thailand. Diketahui, petinju kelahiran Ketapang itu pernah sebanyak sembilan kali melawan petinju Thailand, yang mana delapan diantaranya berhasil dia menangkan lewat KO.

Duel antara Daud kontra Panya menjadi laga utama pada esok hari. Namun, tak hanya itu saja. Karena tensi eksplosif juga akan hadir dalam laga antara petinju Indonesia, Ongen Saknosiwi kontra Jirawat Thammachot asal Thailand di kelas bulu 57,1 kg.

Kemudian beberapa laga undercard lain pun telah dipersiapkan untuk menambah kemeriahangelaran ini. Yaitu George Lumoly VS Julio Bria (bantamweight), Egi Rozten VS Satria Sandika (super featherweight), dan Silem Serang VS Ferengky Rohi (UBO International Championship).