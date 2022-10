HELSINKI – Striker AS Roma, Tammy Abraham, puas mencetak gol penting di laga melawan HJK Helsinki dalam matchday kelima Grup C Liga Eropa 2022-2023. Berkat kontribusinya, AS Roma pun menang atas HJK dengan skor 2-1.

Pertandingan HJK vs AS Roma digelar di Stadion Sonera, Helsinki, Jumat (28/10/2022) dini hari WIB. Meski mengalami sedikit kesulitan di laga tersebut, Roma pada akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Abraham berhasil mencetak gol pembuka di menit ke-41 berkat umpan silang Lorenzo Pellegrini. HJK sempat menyamakan kedudukan berkat gol Perparim Hetemaj (54') sebelum Arttu Hoskonen mencetak gol bunuh diri (62') sehingga kemenangan diraih oleh Roma.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Abraham memang cukup kesulitan menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol. Setelah kembali mencatatkan namanya di papan skor kali ini, pemain berusia 25 tahun itu pun tidak bisa menyembunyikan kepuasannya.

"Saya senang bisa kembali mencetak gol. Saya seorang striker yang suka mencetak gol, jadi beberapa minggu terakhir sulit bagi saya," ungkap Tammy Abraham, dilansir dari situs resmi AS Roma, Jumat (28/10/2022). Abraham pun merasa gol tersebut adalah sebuah keberuntungan. Selain itu, dirinya pun merasa tidak begitu peduli siapa yang bisa mencetak gol asalkan Roma bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani. "Hari ini, untungnya, saya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat," sambung pemain berusia 25 tahun tersebut. "Saya hanya perlu bersabar dan memastikan saya membantu tim. Jika saya tidak mencetak gol tetapi tim menang, itu tidak masalah bagi saya," pungkasnya.