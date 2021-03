LONDON - Logo pelangi yang menghiasi mobil-mobil pembalap Formula One (F1) pada Kejuaraan Dunia 2020, kini akan ditinggalkan. F1 akan tetap mengusung tema 'We Race as One' tetapi dengan cakupan perjuangan yang lebih luas pada Kejuaraan Dunia 2021.

Inisiatif tersebut diperkenalkan tahun lalu sebagai salah satu upaya menjawab sejumlah masalah terbesar yang dihadapi oleh olahraga balap dan dunia pada umumnya, yaitu pandemi Covid-19, ketidaksetaraan, dan perang terhadap rasisme.

Pada F1 2021, kampanye tersebut akan fokus ke soal keberlanjutan, keberagaman dan inklusi. Namun, simbol pelangi yang mereka gunakan, tidak akan digunakan kali ini.

"Sepanjang musim kami telah memberikan penghormatan kepada orang-orang di seluruh dunia atas kekuatan dan ketabahan luar biasa yang ditunjukkan untuk melawan pandemi global," demikian pernyataan resmi F1, Kamis (11/2/2021).

"Pelangi dipilih oleh Formula 1 untuk bersanding dengan #WeRaceAsOne karena itu menjadi simbol yang digunakan secara internasional untuk menyatukan komunitas. Tahun ini pelangi itu tidak akan lagi digunakan untuk platform #WeRaceAsOne," tutup pernyataan tersebut.

Pada 2019, F1 memasang strategi mempromosikan keberlanjutan, keberagaman, dan kesetaraan untuk meningkatkan masa depan jangka panjang olahraga balap tersebut. Hal itu termasuk komitmen mereka untuk mencapai emisi karbon nol pada 2030.

Seperti tahun lalu, F1 musim ini juga akan menyediakan waktu bagi para pebalap dan tim jelang start untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian. "Platform #WeRaceAsOne kami sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial yang penting dan komitmen kami yang mantap untuk membuat perubahan positif," kata CEO Formula 1 Stefano Domenicali. "Sementara komitmen kami lewat kata-kata untuk menangani masalah seperti keberlanjutan dan keberagaman di olahraga kami itu penting, tindakan kamilah yang akan dinilai," lanjut pria asal Italia itu. "Kami telah membuat progres yang baik dengan rencana keberlanjutan kami dan kalian akan melihat tindakan yang kuat dilakukan tahun ini di seluruh tiga pilar WRAO," tandas Domenicali. (fzy)