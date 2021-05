DI masa pandemi covid-19 seperti saat ini sangat penting melengkapi nutrisi harian. Ini supaya tubuh dapat selalu fit menghadapi segala aktivitas.Kemudian bisa meningkatkan kekebalan tubuh.

Menerapkan protokol kesehatan saja tidak cukup untuk membuat diri terhindar dari penyakit. Nutrisi dan penambahan suplemen yang dikandung dari makanan yang dimakan juga memengaruhi sistem kekebalan tubuh.

Hal tersebut dibenarkan oleh ahli nutrisi asal India Ryan Fernando. "Kekebalan yang rendah disebabkan berbagai faktor, termasuk gizi yang buruk, dan beberapa makanan serta suplemen dapat membantu meningkatkan kekebalan," ungkapnya.

Nah, berikut ini delapan makanan bernutrisi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, seperti dirangkum dari laman Times of India, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Asal Dapat Nutrisi Seimbang, Anak Aman Puasa di Tengah Pandemi

1. Jeruk

Jeruk kaya akan nutrisi karena mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian juga bisa melindungi sel serta meningkatkan fungsi sel kekebalan tubuh.

2. Jambu biji

Jambu biji kaya akan vitamin C dan merupakan salah satu buah paling bergizi. Jambu biji memiliki empat kali jumlah vitamin C yang terkandung dalam jeruk. Vitamin C kaya antioksidan kuat yang membantu menjaga kesehatan serta menetralkan radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh.

3. Jahe

Jahe mengandung gingerol yang dikenal dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Gingerol telah terbukti menghambat replikasi virus sehingga tubuh menjadi lebih kuat dalam melawan penyakit.

Baca juga: 6 Sayuran dan Buah Ini Miliki Banyak Nutrisi di Kulitnya

4. Bawang putih

Efek antivirus, antijamur, dan antibakteri yang ada di bawang putih dihasilkan oleh allicin, senyawa aktif. Ini meningkatkan sistem kekebalan dengan meningkatkan respons melawan penyakit sel darah putih.

5. Kunyit

Kunyit membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan dipercaya memperlambat replikasi virus, memberinya sifat antivirus.

6. Daun kemangi Daun kemangi berfungsi sebagai penguat kekebalan alami dan mencegah infeksi. Daun kemangi memiliki sifat antivirus, antibakteri, dan antijamur yang kuat. Lalu bisa melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi. 7. Amla Sudah dikenal sejak dari zaman dahulu, amla telah digunakan sebagai obat yang efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari infeksi. Buah ini kaya vitamin C serta antioksidan yang kuat sehingga membantu melawan infeksi dari penyakit. Baca juga: Tantri Kotak Bagikan Tips Ampuh Penuhi Kebutuhan Nutrisi Keluarga 8. Lada hitam Memiliki kandungan antibakteri dan antioksidan, lada hitam rupanya juga mengandung vitamin C yang meningkatkan kekebalan secara alami dan juga berfungsi sebagai antibiotik. Selain buah serta makanan, suplemen juga berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Zat seng, vitamin C, dan vitamin D adalah beberapa suplemen yang dapat membantu tubuh melawan virus. Tapi kembali lagi, suplemen harus terdapat dosis khusus yang dianjurkan dokter.