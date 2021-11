KASUS positif Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 persen dibanding minggu sebelumnya. Sejalan dengan kasus positif tersebut, kasus kematian yang turun sebesar 30% dari minggu sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, secara umum tren penurunan terjadi di tingkat nasional maupun provinsi. Siti Nadia menambahkan, testing rate dan positivity rate juga dapat dipertahankan di level sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Jadi, testing rate Indonesia saat ini ada di 4,2 per 1000 penduduk per minggu dengan positivity rate mingguan 0,33 persen. Seluruh provinsi telah mencapai standar testing rate WHO yaitu lebih dari 1 orang diperiksa per 1000 penduduk per minggunya.

"Tentunya, tren baik ini kita dapat pertahankan terutama dalam beberapa minggu kedepan kita akan menghadapi libur panjang dalam rangka Natal dan Tahun baru," pinta Siti Nadia dalam konferensi pers virtual.

"Kami berharap kerjasama dari semua pihak untuk tetap memperkuat upaya testing, lacak, dan isolasi, serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan," tambahnya.

Dengan jumlah kasus baru yang semakin sedikit ini, pemerintah pun berharap pelacakan kontak erat harus dilakukan secara maksimal. Menurutnya, identifikasi kontak tak hanya terbatas pada sirkel keluarga, tetapi juga lingkungan lain seperti tempat kerja, sekolah maupun tempat ibadah.

"Selain itu, pastikan apakah ada potensi klaster atau tidak dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, atau kegiatan lain yang sudah melakukan pelonggaran," tambahnya.

Tapi, meskipun memperlihatkan tren penurunan, masih ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus. "Kami melihat ada kenaikan kasus yang terdeteksi di beberapa kabupaten/kota, dan itu ada di Jakarta Timur (DKI Jakarta) dan Kendari (Sulawesi Tenggara)," katanya. Dua kota tersebut, lanjut Siti Nadia, bahkan mengalami kenaikan kasus dalam tiga minggu berturut-turut. "Ya, Jakarta Timur dan Kendari kasus Covid-19 naik dalam tiga pekan berturut-turut," jelasnya. Sebelumnya diinformasikan bahwa ada 155 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus dalam seminggu terakhir dibandingkan minggu lalu. Hal ini tentunya perlu diantisipasi dan menjadi 'warning' untuk masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena terlihat kenaikan kasus, terutama di Jakarta Timur dan Kendari yang cukup tinggi, pemerintah mengupayakan untuk terus melakukan pengawasan kasus secara ketat sehingga tidak menimbulkan kondisi yang lebih buruk. "Sebagai upaya penanganan, diperlukan peningkatan pengawasan kasus harian untuk mencegah agar tidak terjadi kenaikan level situasi pandemi di kabupaten/kota tersebut," saran Siti Nadia.