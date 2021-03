SIAPA sangka aktivitas berkebun ternyata memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Berkebun tidak hanya menghiasi halaman dan menghasilkan sayuran segar, tapi juga memberikan pengaruh penting untuk kondisi tubuh dan mental.

Banyak keuntungan tidak terduga yang didapat dari aktivitas berkebun. Apa saja? Berikut ini daftarnya, seperti dirangkum dari The Healthy, Jumat (29/1/2021).

1. Menjadikan anak suka makan sayur

Sebagian anak sulit makan sayur. Namun, berkebun bisa menjadi salah satu cara membuatnya menyukai sayuran. Menurut Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, anak-anak yang diajarkan berkebun akan lebih banyak makan sayuran dan buah.

2. Merupakan olahraga yang menyenangkan

Berkebun tidak akan terasa seperti bekerja, tapi justru sebuah olahraga yang menyenangkan. Ini karena aktivitasnya yang dapat menggerakkan seluruh anggota badan. Meliputi mendorong gerobak, mencangkul tanah, menanam benih, menyiraminya, memindahkan pot, dan lain-lain.

3. Meningkatkan semangat

Para ilmuwan mengungkapkan bahwa berkebun dapat hilangkan stres yang serius dan merupakan stimulasi sensorik yang positif. Walaupun merawat tanaman kecil di dalam pot akan membuat suasana hati meningkat dan membantu mental manusia tetap sehat.

4. Mengurangi risiko penyakit jantung British journal of Sports Medicine mengungkapkan bahwa berkebun memberikan manfaat kesehatan jantung yang lebih kuat. Ini juga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Bahkan faktanya dapat memperpanjang hidup hingga 30 persen. Baca juga: 4 Makanan Ini Baik Dikonsumsi Setelah Olahraga, Pulihkan Kondisi Tubuh 5. Meningkatkan fungsi otak Tidak hanya dianggap sebagai olahraga yang menyenangkan. Berkebun juga secara mengejutkan dapat tingkatkan fungsi otak. Dalam Journal of Environmental Research and Public Health, berkebun memiliki dampak yang bagus pada manula hingga bisa tingkatkan pertumbuhan saraf otak secara signifikan.